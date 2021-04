Łagodzenie obostrzeń koronawirusowych. Niedzielski: Siłownie i restauracje na końcu kolejki

- Wydaje się, że pójście w kierunku regionalizmu jest taką naturalną ścieżką - oświadczył. Minister ocenił, że pod względem epidemicznym Śląsk i Podkarpacie to "dwa różne światy". Kiedy można spodziewać się decyzji? - Jutro prawdopodobnie zakomunikujemy ostateczną wersję, co jeszcze ewentualnie się zmieni w tym tygodniu przed majówką - powiedział Adam Niedzielski.

Minister był w Radiu Zet pytany o łagodzenie ograniczeń praw obywatelskich i swobody prowadzenia działalności gospodarczej, narzuconych przez rząd w związku z koronawirusem. Czy w całej Polsce do klas wrócą uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych? Czy przedsiębiorstwa będą mogły wrócić do pracy? Czy łagodzenie restrykcji będzie ogólnokrajowe czy regionalne?

"Na razie technika małych kroczków"

Czy, jak mówił premier Mateusz Morawiecki, luzowanie obostrzeń nastąpi na przełomie maja i czerwca? - Trzeba brać pod uwagę to, że nie możemy sobie zafundować od razu po trzeciej fali czwartej fali - odparł minister zdrowia.

- To, że spadają wskaźniki dotyczące liczby nowych zakażeń, które obserwujemy codziennie, czy hospitalizacji, to jeszcze nie jest przesłanka do tego, żeby z hurraoptymizmem rzucić się w luzowanie obostrzeń, bo niestety w szpitalach w Polsce cały czas mamy prawie 31,5 tys. hospitalizowanych osób w ramach zachorowania na COVID-19 - mówił.

Według danych resortu zdrowia z 6 kwietnia, liczba łóżek szpitalnych w Polsce przekracza 207 tys., w tym - według ostatnich danych - łóżek "covidowych" jest blisko 46 tys.

Adam Niedzielski stwierdził, że gdy liczba hospitalizowanych z SARS-CoV-2 spadnie do poziomu dwudziestu kilku tysięcy, "to dopiero daje przestrzeń do tego, żeby podejmować odważniejsze decyzje". - Na razie technika małych kroczków - zapowiedział.