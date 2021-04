Siłownie zostaną otworzone. Słowacja łagodzi obostrzenia

W części regionów do klas będą mogli wrócić uczniowie, w tym szkół średnich.

Informując o odmrażaniu gospodarki premier Słowacji apelował o przestrzeganie obowiązujących wciąż obostrzeń.

Przedstawiciel władz medycznych przekazał, że na terenie siłowni będzie obowiązywał limit sześciu osób oraz jednej osoby na 15 metrów kwadratowych.

W restauracyjnych ogródkach odstęp między stolikami będzie musiał wynosić co najmniej dwa metry.



Dowiedz się więcej:

Rząd utrzymał obostrzenia. Fryzjerzy i klasy I-III wracają w 11 województwach

W ciągu ostatnich siedmiu dni na Słowacji stwierdzano dziennie średnio 642 nowe zakażenia koronawirusem. W grudniu i styczniu liczba ta była ponad czterokrotnie wyższa.

Władze poinformowały, że w szpitalach do 1 869 spadła liczba pacjentów z COVID-19, liczba hospitalizowanych podłączonych do respiratorów spadła do 245. Wskaźnik transmisji wirusa R dla SARS-CoV-2 jest mniejszy od 1.