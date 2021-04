Koronawirus. Jak będzie wyglądać sytuacja w maju? Prof. Horban odpowiada

- Wirus nie jest do końca wrażliwy na pogodę, to bydlę bezrozumne, nie ma zwojów mózgowych, my powinniśmy być racjonalni. Pogoda przekłada się na dwie rzeczy: zaczynamy wietrzyć pomieszczenia, w Polsce w zimie większość ludzi nie otwiera okien, ergo stężenie potencjalne wirusa w pomieszczeniu, w którym się znajduje kilka osób jest większe. My sami zaczynamy też się poruszać na świeżym powietrzu, nie siedzimy w zamkniętych pomieszczeniach. Dzień jest dłuższy, dłużej operuje słońce, w związku z tym wszystko co znajduje się na powierzchniach nasłonecznionych szybciej ginie, w tym wirus - mówił prof. Horban tłumacząc dlaczego w maju sytuacja się poprawi.

- Druga sprawa to odsetek wyszczepialności, osób, które poddadzą się szczepieniu, w tym wśród ludzi starszych - dodał.

A co z nowymi wariantami koronawirusa? - Dominujący obecnie w Polsce szczep wirusa "nie wpuści" wariantu brazylijskiego czy indyjskiego - ocenił prof. Horban dodając, że kolejne warianty wirusa są "mniej zjadliwe".

Prof. Horban pytany o dalsze łagodzenie obostrzeń wskazał datę 15 maja jako czas, gdy dojdzie będzie to możliwe. Jak podkreślił wskazuje tę datę "z ostrożności procesowej".

- Istnieje bardzo duża szansa, że tak będzie - stwierdził prof. Horban pytany o to czy pod koniec maja restauracje, siłownie i hotele w Polsce będą otwarte.

Również pod koniec maja - zdaniem prof. Horbana - może dojść do ograniczenia obowiązku noszenia masek w miejscach publicznych, czyli zniesienia obowiązku noszenia masek na świeżym powietrzu.