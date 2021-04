Unia Europejska zamawia 1,8 mld dawek szczepionki Pfizera

Podpisana umowa jeszcze trzecią zawartą między producentem szczepionki a Unią Europejską. W ramach poprzednich uzgodniono dostawę 600 mln dawek szczepionki.

Negocjacje z Pfizer/BioNTech potwierdziła wcześniej szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Szczepionki mają trafić do państw UE w latach 2021-2023.

Bruksela liczy na to, że podpisane do tej pory umowy na zakup szczepionek pozwolą na zrealizowanie celu jakim jest zaszczepienie do lata 70 procent dorosłych Europejczyków.