Szczepienia w zakładach pracy - nowe wytyczne i limity

Nie tylko biznes

Najważniejsza zmiana dotyczy obniżenia – z 500 do 300 – limitu liczby chętnych do szczepienia, których pracodawca będzie musiał zgłosić, aby wejść do nowego systemu. Do tego limitu będzie można wliczyć nie tylko zatrudnionych na etatach, ale także zleceniobiorców, osoby prowadzące działalność gospodarczą i członków ich rodzin.