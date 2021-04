Koronawirus w Polsce. Jak kształtował się wskaźnik zakażeń w Polsce 27 kwietnia?

Wskaźnik zakażeń koronawirusem w Polsce jest najniższy od 26 lutego.

Minister zdrowia wprowadzając od 20 marca lockdown w całym kraju powoływał się m.in. na wskaźnik średniej dobowej liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców.

Kiedy w listopadzie 2020 roku rząd przedstawiał wskaźnik średniej dobowej liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców wskazywał, że przekroczenie przez ten wskaźnik wartości 70 w skali całego kraju może skutkować wprowadzeniem reżimu narodowej kwarantanny.

Na konferencji z 14 kwietnia minister, ogłaszając przedłużenie obowiązujących w Polsce obostrzeń do 25 kwietnia poinformował jednocześnie, że łagodzenie obostrzeń będzie miało charakter regionalny i w pierwszej kolejności obejmie powrót do nauki stacjonarnej dzieci z klas I-III. Miało to być możliwe w województwa, w których średni dobowy wskaźnik zakażeń z 7 dni na 100 tysięcy mieszkańców spadnie poniżej 30.

Obecnie w Polsce tylko w dwóch województwach wskaźnik ten jest wyższy od 30.

Najwyższy wskaźnik zakażeń zanotowano w województwie śląskim, gdzie wynosi on co najmniej (nie wszystkie wykryte w ciągu ostatniego tygodnia zakażenia resort zdrowia przypisał do konkretnego województwa - red.) 33,13 (w liczbach bezwzględnych oznacza to 10 454 zakażenia w ciągu 7 dni).

W województwie dolnośląskim wskaźnik zakażeń wynosi obecnie 31,28 (w ciągu 7 dni w woj. dolnośląskim wykryto 6 347 zakażeń koronawirusem).

W województwie łódzkim wskaźnik ten wynosi obecnie 27,56 (4 725 zakażeń w 7 dni).

W woj. opolskim wskaźnik wynosi 27,25 (w liczbach bezwzględnych - 1 871 zakażeń).

Piąte pod względem wskaźnika zakażeń jest woj. wielkopolskie, gdzie wynosi on 26,28 co oznacza, że w ciągu 7 dni wykryto tam 6 439 zakażeń koronawirusem.

W tych pięciu województwach - jak poinformował 21 kwietnia minister Niedzielski - po 26 kwietnia nauka w klasach I-III będzie nadal prowadzona zdalnie, zamknięte pozostaną też salony fryzjerskie i salony urody. W pozostałych województwach zostaną one otwarte, a dzieci z klas I-III wrócą do szkół w trybie hybrydowym.