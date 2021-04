Wiceminister Kraska: Mniej testów, mniej przypadków. Święta

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia informowało, że test na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 dał dodatni wyniku u 9 902 osób, dzień wcześniej dobowa liczba przypadków wynosiła 22 947.

- Okres świąteczny jest dość specyficznym okresem, jeśli chodzi o testowanie Polaków, pacjentów. Widzimy, że tych zleceń (na testy - red.) jest zdecydowanie mniej niż w poprzednich dniach - skomentował w radiowej Jedynce wiceminister Waldemar Kraska.

Według niego, do liczb z komunikatów resortu publikowanych w czasie świąt Wielkiejnocy "należy podchodzić jednak z wielką ostrożnością". - Musimy poczekać na kolejne dni. Środa, czwartek, piątek będą tymi dniami, które pokażą, w jakim momencie epidemii w tej chwili jesteśmy - stwierdził Kraska.

- Za bardzo bym się do tych wyników dziennych z okolicy świąt nie przywiązywał, ale jeżeli by się ten trend utrzymał to oczywiście bardzo by to nas cieszyło - dodał.