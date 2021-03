Koronawirus w Niemczech. Angela Merkel ogłosiła decyzje ws. obostrzeń AFP

Niemcy przedłużają obowiązujące w kraju obostrzenia do 18 kwietnia i wzywają obywateli, by pozostali w domach w czasie Wielkanocy, co ma pomóc w uporaniu się z trzecią falą epidemii koronawirusa w tym kraju - oświadczyła kanclerz Angela Merkel.