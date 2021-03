Szczepionka AstraZeneca. Hiszpania podnosi limit wieku

- Limit wiekowy ustalony na 55 lat zostaje zniesiony i rozszerzony do 65 lat - powiedziała minister zdrowia Carolina Darias.

Kiedy szczepionka AstraZeneca została zatwierdzona do użytku przez Europejską Agencję Leków w styczniu, Hiszpania zdecydowała, że będzie ona stosowana tylko u osób poniżej 55. roku życia z powodu braku danych z badań w starszych grupach wiekowych.

W zeszły poniedziałek Hiszpania i kilka innych krajów europejskich ogłosiły, że zawieszają stosowanie szczepionki AstraZeneca po tym, jak raporty powiązały ją z zakrzepicą u bardzo małej liczby osób.

Rząd zobowiązał się do zaszczepienia 70 procent populacji Hiszpanii do końca lata. Do tej pory w pełni zaszczepionych jest około 2,1 mln mieszkańców kraju.