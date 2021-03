Niemcy: Angela Merkel rezygnuje z zaostrzenia obostrzeń

Agencja dpa powołuje się na informacje od uczestników spotkania przywódców federalnych i landowych. W ramach wcześniejszych uzgodnień, władze kraju planowały wprowadzić dwa dodatkowe dni wolne w okresie świąt wielkanocnych, aby obywateli pozostali w tym czasie w domach.

Merkel wyjaśniła, że działała w dobrych intencjach. Dodała, że przedstawiony plan został pochopnie opracowany i nie mógł być zrealizowany w tak krótkim czasie.

- To tylko i wyłącznie mój błąd - powiedziała kanclerz Niemiec.

Rozwiązanie to spotkało się z krytyką ze strony przedsiębiorców. W ocenie lekarzy nie były to wystarczające środki, by zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa.

We wtorek kanclerz Merkel zapowiedziała przedłużenie obowiązujących w kraju obostrzeń do 18 kwietnia. Obywateli wezwała, by pozostali w domach w czasie Wielkanocy, co ma pomóc w uporaniu się z trzecią falą epidemii koronawirusa w tym kraju.

- Jesteśmy praktycznie w nowej pandemii. Brytyjska mutacja (koronawirusa - red.) stała się dominująca - mówiła Merkel na konferencji prasowej. - Mierzymy się z nowym wirusem tego samego rodzaju, ale o bardzo odmiennej charakterystyce. Bardziej zjadliwym, bardziej zakaźnym i zakażającym dłużej - dodała.