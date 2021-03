Bp Ignacy Dec: Nonsensem jest w okresie epidemii zamykanie źródła uzdrowień duchowych i fizycznych

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że testy wykazały obecność koronawirusa SARS-CoV-2 u kolejnych 34 151 osób - to najwyższa dobowa liczba nowych przypadków od początku epidemii. W związku z sytuacją epidemiczną rząd zapowiedział kolejne ograniczenia praw obywatelskich i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. M.in. w miejscach kultu religijnego od 27 marca nowy limit będzie wynosił jedną osobę na 20 metrów kwadratowych. Do tej pory było to 1 os. / 15 mkw.

Bp Ignacy Dec w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” stwierdził, że ponowne zamknięcie świątyń lub wprowadzenie nowych limitów to posunięcie, którego nie można zaakceptować. - Przyjrzyjmy się dotychczasowej historii świata. Gdy dochodziło do strasznych epidemii, a ludzie masowo umierali, to żadna władza - nigdy - nie zdecydowała się na zamknięcie świątyń. To były te miejsca, gdzie ludzie wierzący szukali ratunku i gdzie go znajdowali. Na kolanach błagano Miłosierdzie Boże o oddalenie zagrożenia. Teraz próbuje się nam wmówić, że świątynie są niebezpieczne dla naszego zdrowia - mówił biskup senior diecezji świdnickiej.