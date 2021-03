Amantadyna lekiem na Covid? W Polsce ruszają badania kliniczne

W lutym prof. Włodzimierz Gut, wirusolog i mikrobiolog, w wywiadzie dla Polskiego Radia 24 podkreślał, iż „to, że coś nie wywołuje negatywnych skutków, nie znaczy, że działa”, dodając, że do tej pory powstały trzy prace naukowe na podstawie badań nad potencjalną skutecznością amantadyny przy Covid-19. - Z tego jedna, która jest najpoważniej zrobiona, bo na największej liczbie i z kontrolami, mówi „nie stosować”. Druga, która jest na bardzo małej liczbie, mówi „stosować”, a trzecia mówi dokładnie, że jak ktoś brał przez kilka lat amantadynę, to będzie miał łagodniejszy przebieg - wyliczał ekspert.

Profesor zauważył, że dotychczas mieliśmy „doniesienia kliniczne na podstawie przypadków, które dokumentują potencjalny pozytywny efekt działania leków we wczesnej fazie choroby, aby zapobiec progresji do ciężkiej fazy Covid-19”. - Jest także szereg doniesień naukowych, również o charakterze przedklinicznym, molekularnym, że amantadyna ma punkt uchwytu w stosunku do wirusa SARS-CoV-2. Chodzi o hamowanie, uwalnianie kopii wirusa i zarażania kolejnych komórek - mówił.

- Wszyscy pacjenci będą pod ścisłą opieką medyczną, będą otrzymywali standardowe metody leczenia i diagnostyki, a jednocześnie będą mogli otrzymywać zaślepiony lek, aby dowiedzieć się, czy ma on działanie korzystne. (…) Pacjenci ze świeżym rozpoznaniem oraz osoby diagnozowane w warunkach SOR-ów czy izb przyjęć będą mogli zgłaszać się i być włączeni po spełnieniu ścisłych kryteriów włączenia i niespełnienia kryteriów wyłączenia. Jest to ściśle opisane w protokole badania. W związku z tym, po wyrażeniu zgody, będą mogli być włączeni - powiedział prof. Rejdak w rozmowie z TV Trwam.

Prof. Simon, krytykując reklamowanie amantadyny jako leku na Covid-19, zwracał uwagę, że „wywołuje ona szybkie mutacje”. - Ja jako młody lekarz, 40 lat temu, używałem amantadyny na grypę. I przestaliśmy. Po pierwsze, z piśmiennictwa wynikało, że jest to skuteczne tylko na etapie początkowym, przed zakażeniem. (...) Po drugie, wywołało bardzo istotne objawy, łącznie z neurologicznymi. (...) Po trzecie, amantadyna stosowana dłużej powoduje uszkodzenia narządowe, przede wszystkim upadki. Pacjenci padali z powodu zawrotów głowy. I następna rzecz - ona wywołuje szybkie mutacje. Nie wolno więc takich rzeczy stosować - mówił dolnośląski zakaźnik w czasie webinaru z cyklu Kierunek Zdrowie, organizowanego przez Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Przeczytaj: Prof. Simon: A jeśli wyhodujemy szczepy lekoodporne podając amantadynę?

Z tezami tymi nie zgodził się prof. Rejdak. Pytany przez TV Trwam o mutacje, stwierdził, że „nie ma prac naukowych wskazujących, że coś takiego ma miejsce”. - Wirus mutuje non stop, robi to spontanicznie. Dochodzi do selekcji różnych wariantów wirusa, ale dzieje się to bez udziału leków. Czynniki zewnętrzne mogą w jakiś sposób warunkować aktywność mutacji i generowania nowych wariantów - przekonywał.

Zdaniem prof. Simona podawanie amantadyny chorym na Covid-19 może zakończyć się „wyhodowaniem szczepów lekoodpornych”.

Badania kliniczne nad amantadyną mają być prowadzone w Lublinie, Warszawie, Rzeszowie, Grudziądzu i Wyszkowie, łącznie w siedmiu ośrodkach.