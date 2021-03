Niedzielski: Lockdown broni nas przed jeszcze gorszą sytuacją

Lockdown pomaga czy szkodzi?

- Będziemy zamykać wszystko, jeśli sytuacja epidemiczna będzie się pogarszać - mówił Niedzielski w środę, ogłaszając kolejne ograniczenia praw obywatelskich i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Pytany o te słowa powiedział, że odnosił się do sytuacji hipotetycznej. Ocenił, że obostrzenia wprowadzone wcześniej w woj. warmińsko-mazurskim działają.

Minister zdrowia był pytany o opinię, że negatywne skutki lockdownu są większe od związanych z nim korzyści. - Lockdown ma bardzo duże koszty, ale korzyści są nie do przewartościowania - stwierdził. Nie zgodził się z opinią, że lockdown to działanie nadmiarowe.

Pytany o negatywny wpływ zamknięcia szkół na rozwój młodzieży i opinię, że "wyprodukujemy pokolenie analfabetów" Adam Niedzielski powiedział: - Mam nadzieję, że tak nie będzie, że ten czas będziemy w stanie nadrobić.

Dodał, że prowadzi w tej sprawie rozmowy z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem.

Odnosząc się do wprowadzanych obostrzeń minister ocenił, że to trudne decyzje.

- Zgadzam się, że to są ogromne koszty, ale to są koszty, które chronią nas przed ponoszeniem jeszcze bardziej strasznych i ogromnych kosztów. Tak niestety wygląda rzeczywistość i dlatego to są tak trudne decyzje, bo one wymagają poniesienia tego kosztu, ale jestem przekonany w stu procentach, że one nas bronią przed jeszcze gorszą sytuacją - przekonywał.