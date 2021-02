Koronawirus. Joe Biden: Więcej ofiar pandemii niż I i II wojny światowej oraz wojny w Wietnamie

W uroczystości brała również udział wiceprezydent USA, Kamala Harris.

Przed uroczystością Biden podkreślił, że ponad 500 tysięcy zgonów chorych na COVID-19 w USA oznacza, że pandemia zebrała w USA bardziej śmiertelne żniwo niż - łącznie - I i II wojna światowa oraz wojna w Wietnamie.

“Today, I ask all Americans to remember — remember those we lost and those who are left behind.” — President Biden on the more than 500,000 lives lost to COVID-19 pic.twitter.com/KtABRcpLHH