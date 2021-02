Bosak o epidemii: Bardziej już się boję szkód gospodarczych

W środę minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że ograniczenia praw obywatelskich i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzone w związku z koronawirusem SARS-CoV-2, zostaną przedłużone o kolejne dwa tygodnie. W województwie warmińsko-mazurskim restrykcje mają zostać zaostrzone. W całym kraju do zasłaniania ust i nosa nie będzie można wykorzystywać przyłbic, kominów czy chust, lecz jedynie maseczek.

Zdaniem Krzysztofa Bosaka, zmienianie obostrzeń odbywa się w Polsce w dużej mierze losowo i ma charakter nieprzewidywalny i pozornie racjonalny.

Pytany w Polsat News, czy nie przemawiają do niego codzienne dane dotyczące liczby zakażeń, zgonów, respiratorów i łóżek szpitalnych oraz o to, czy się nie boi, poseł Konfederacji odparł: - Trochę się boję, natomiast jest to już zupełnie inna skala strachu niż np. na wiosnę poprzedniego roku, kiedy naprawdę nie wiedzieliśmy, co to jest, jaka będzie śmiertelność, jaka będzie skala szkód społecznych.