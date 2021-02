Maksymowicz: Wyższa śmiertelność i inne objawy brytyjskiego wariantu koronawirusa

- To obserwacje brytyjskie, opublikowane w znanych pismach, "British Medical Journal", "Nature", "Lancet" i tam podają już takie informacje, że w przeciwieństwie do tej pierwszej postaci rzadziej występuje utrata węchu i smaku - przekazał poseł dodając, że mylące może być twierdzenie, że jeżeli ktoś nie utracił węchu i smaku "to pewnie nie jest COVID, bo może być również".

- I jeszcze wiadomość z tej publikacji jest taka, że obserwuje się trochę wyższą śmiertelność u tych chorych, którzy mają tę postać i to na poziomie ponad 30 proc. więcej, wyższe wartości, statystyczne i dlatego musimy być bardzo czujni i wszyscy mieszkańcy powinni się bardzo zastosować do tych zaleceń, które są - oświadczył poseł.

Według niego, dopóki wszyscy nie będą zaszczepieni przeciw COVID-19 "nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zupełnie swobodnie ze sobą się komunikować".

Koronawirus w Polsce - najnowsze informacje:

Pacjentów z COVID-19 przybywa najszybciej od listopada

Mniejsza liczba zgonów na COVID-19



- Przekładając na ludzki język te cyfry to jest taka sytuacja, że na 1000 osób, które zachorują, a to się tutaj zdarza w 1,5 dnia, wiadomo, że przy poprzedniej postaci wirusa 10 umrze, a w tej nowej postaci 13 osób. To obrazuje, to jest dramat. Tego nie widać na ulicy, ale w szpitalu mamy komplet ludzi w różnym wieku, młodszych również, którzy są kandydatami do tego, że mogą nie przeżyć - powiedział Maksymowicz.



Dodał, że w szpitalu w Olsztynie miejsca na intensywnej terapii są zajęte przez pacjentów covidowych i że trwają starania, by otworzyć jeszcze jedną salę intensywnej terapii, która byłaby przeznaczona dla pacjentów bez COVID-19, "których też musimy przecież leczyć".