Rzecznik MZ: Marchewka była na Krupówkach. Teraz musimy mieć kij

- Ale proszę zobaczyć na świat, choćby na naszych sąsiadów. Niemcy jakieś dwa tygodnie temu wdrożyli twardą rekomendację, że w środkach transportu zbiorowego obowiązują maseczki chirurgiczne. Znowu pytanie: dlaczego nie wcześniej? Otóż dlatego, że cały świat dostosowuje się do tej epidemii, stara się reagować jak najszybciej, ale często to "jak najszybciej" to jest "trochę później" - dodał.

"Musimy mieć kij, a nie marchewkę"

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia był też pytany, czy rząd planuje dalszą regionalizację obostrzeń z podziałem na województwa, czy, tak jak w przeszłości, na powiaty z określonymi progami zakażeń. - Chcielibyśmy już podejmować decyzje regionalnie. Nie ustawiamy sobie żadnych pułapów i granicznych liczb - oświadczył tłumacząc, że z uwagi na wiele decydujących czynników "trudno postawić sobie te graniczne liczby".

W kontekście wprowadzania dodatkowych obostrzeń w woj. warmińsko-mazurskim Wojciech Andrusiewicz został zapytany, "dlaczego jest kij, nie ma marchewski", czyli dlaczego w regionach z mniejszą liczbą zakażeń nie ma luzowania restrykcji.



- Była marchewka - odparł rzecznik resortu zdrowia. - Widzieliśmy tę marchewkę na Krupówkach i w Mielnie - dodał.



- Ludzie przekombinowali z tą marchewką troszeczkę i teraz niestety musimy mieć kij, a nie marchewkę - oświadczył.



- Teraz już musimy wskazywać, że może się zdarzyć w każdym województwie to, co zdarzyło się wczoraj w warmińsko-mazurskim, to, jaką decyzję podjął premier po rekomendacji ministra zdrowia. To jest dla nas taki jaskrawy przypadek, co się będzie działo w kraju jeżeli z tą marchewką, którą daliśmy dwa tygodnie temu, będziemy się źle obchodzić - mówił.