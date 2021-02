Styczeń: Liczba odwiedzających Japonię spadła o 98,3 proc.

W styczniu 2021 roku Japonię odwiedziło 46,5 tysiąca osób, z czego ok. 20 tysięcy to podróżni z Wietnamu (rok temu w styczniu podróżnych z Wietnamu było o 60,3 proc. więcej).

10,2 tys. podróżnych przyjechało do Japonii z Chin (spadek rok do roku o 98,9 proc.), a 2,5 tys. z Korei Południowej (spadek rok do roku o 99,2 proc.).

Styczeń był 16. z kolei miesiącem, w którym liczba przybywających do Japonii była mniejsza porównując rok do roku.