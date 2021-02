Katarzyna Lubnauer: Przedsiębiorcy decydują się na otwarcie, bo nie mają wyjścia

Posłanka krytycznie odniosła się także do decyzji rządu o utrzymaniu obostrzeń. Jak podkreśliła, przedsiębiorcy są na skraju bankructwa, wiec decydują otwierają swoje biznesy mimo lockdownu. - Sądy często orzekają, że nie ma podstaw prawnych żeby lockdown wprowadzać rozporządzeniem, czyli trudno jest powiedzieć czy to prawo jest prawem obowiązującym. Zdajmy sobie sprawę, ze Ci przedsiębiorcy nie mają wyjścia i dlatego decydują się na otwarcie - stwierdziła.

Katarzyna Lubnauer została zapytana na antenie Polsat News, czy uważa, że przedsiębiorcy nie powinni respektować prawa. Jej zdaniem „decyzje sądów wskazują, że nie wiadomo, czy to do końca jest prawo”.

Lubnauer oceniła także, że „konieczne jest otwarcie tych branż, które nie prowadzą do dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa”. Dodała też, że w Polsce panuje obecnie chaos komunikacyjny, a przedsiębiorcy nie wiedzą według jakich zasad znoszone są obostrzenia. - To czego nie rozumieją przedsiębiorcy to jaki jest klucz otwarcia kolejnych branż. W listopadzie premier Mateusz Morawiecki prezentował tabelę, według której teraz jesteśmy w strefie żółtej. To znaczy, że powinniśmy być po lockdownie. Te przepisy są chaotyczne i niezrozumiałe. Rząd odrzuca te zasady, które sam przyjmował - oceniła.