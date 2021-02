Koronawirus. W Meksyku kończą się szczepionki na COVID

Meksyk otrzymał jak dotąd ok. 766 tys. dawek szczepionki na COVID Pfizer/BioNTech - z których rozprowadzono i podano już 686 tysięcy. Kolejna dostawa szczepionek Pfizer/BioNTech nie dotrze do kraju przed drugą połową lutego.

Liczba zakażeń koronawirusem potwierdzonych wynikami testów wzrosła w Meksyku w ciągu doby o 12 153 - do blisko 1,89 mln. Rzeczywista liczba zakażeń jest jednak prawdopodobnie wyższa, a niedoszacowanie liczby zakażonych wynika ze zbyt małej liczby testów na COVID przeprowadzanych w kraju.

We wtorek w Meksyku zatwierdzono do użycia szczepionkę Sputnik V, ale jak dotąd władze Meksyku nie zawarły umowy na zakup tej szczepionki i nie wiadomo kiedy pierwsza jej partia trafi do kraju.

Władze Meksyku liczą na otrzymanie pierwszych 400 tys. dawek rosyjskiej szczepionki do końca lutego.

W Meksyku od dwóch dni - ze względu na zbyt dużą liczbę wejść - są problemy z dostępem do strony internetowej pozwalającej zarejestrować się na szczepienie na COVID.