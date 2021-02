PILNE Rząd łagodzi kolejne restrykcje. Ruszają kina, teatry i hotele. gastronomia czeka

Od 18 stycznia dzieci z klas I-III wróciły do tradycyjnych form nauczania, od 1 lutego działają sklepy w galeriach handlowych, muzea i galerie sztuki.

Dziś na swoim profilu w mediach społecznościowych premier Morawiecki zapewnił, że rząd "stale monitoruje sytuację i dostosowuje programy wsparcia gospodarki do aktualnej sytuacji epidemiologicznej".

Zaznaczył też, że na podstawie danych nie można wykluczyć, że do Polski dotrze trzecia fala koronawirusa. Dlatego, mimo "nieco lepszych wskaźników zachorowań" rząd stale przygląda się temu, co można zmienić, "by zminimalizować ryzyko i jednocześnie pomóc przedsiębiorcom".

Podczas konferencji prasowej Morawiecki mówił o zaledwie "kruchej stabilizacji" sytuacji epidemicznej w Polsce i możliwości ostrożnego, stopniowego łagodzenia obostrzeń. Zastrzegł, że wprowadzane zmiany mają charakter warunkowy, ich efekty będą oceniane w systemie dwutygodniowym.

W połowie lutego otwarte zostaną hotele i miejsca noclegowe, kina teatry, opery, filharmonie - wszystkie będą miały możliwość przyjęcia klientów do 50 proc. dostępnych miejsc, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Posiłki w hotelach będą dostarczane na życzenie klientów do pokoi, natomiast restauracje hotelowe pozostaną zamknięte.

Otwarte zostają miejsca, w których można będzie uprawiać sport na świeżym powietrzu: boiska zewnętrzne, korty, stoki narciarskie i baseny - minister Gliński stwierdził, że na basenach ryzyko zakażenia jest stosunkowo najniższe, mimo że pomieszczenie jest zamknięte.