Koronawirus. Japonia: Odporność stadna dopiero po igrzyskach?

Prognoza ta stoi w sprzeczności z deklaracjami premiera Japonii, Yoshihide Sugi, który twierdził, że jego kraj będzie miał wystarczającą liczbę szczepionek do osiągnięcia odporności stadnej do połowy 2021 roku.

Rasmus Bech Hansen, założyciel Airfinity w rozmowie z Reutersem przekonuje, że Japonia jest uzależniona od dostawy szczepionek z USA, tymczasem obecnie nie wydaje się, by do połowy roku mogła otrzymać stamtąd na tyle dużo szczepionek, by osiągnąć odporność stadną.

Wyszczepienie na COVID na poziomie 75 proc. Japonia ma - według szacunków Airfinity - osiągnąć dopiero w październiku.