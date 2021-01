Koronawirus. Władysław T. Bartoszewski o przebiegu szczepień na COVID w Polsce. "To niepoważne"

- W tym tempie będziemy szczepić cztery lata, jak nie dłużej. Brytyjczycy do połowy lutego mają zaszczepić 15 mln osób, Izraelczycy zaszczepili już 1/4 populacji. A my mamy wyraźny problem, który jest problemem całej UE - nie mamy szczepionek - mówił poseł PSL.

- Te szczepionki zostały zapłacone z góry przez UE, ale - jak się okazuje - one nie wszystkie w UE teraz są - stwierdził Bartoszewski.

- Problemem zasadniczym jest to, że Europa uznała, iż w dobie globalizacji można przenieść produkcję np. lekarstw, do krajów, w których będzie taniej. Jak przychodzi co do czego to się okazuje, że to nie była najrozsądniejsza decyzja - przyznał poseł PSL.

Zdaniem Bartoszewskiego Wspólnota Europejska powinna być w stanie produkować "towary o znaczeniu strategicznym" również u siebie. - A my tego nie posiadamy - ubolewał.