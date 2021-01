Zapisy na szczepienia przeciw COVID - od kiedy i jak?

Według oficjalnych danych z 14 stycznia, do tej pory pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 otrzymało w Polsce 369 tys. osób. Akcja szczepień - w fazie zero dotycząca pracowników służby zdrowia - ruszyła 27 grudnia z wykorzystaniem szczepionki mRNA firm Pfizer i BioNTech. Do Polski dotarł także pierwszy transport szczepionki firmy Moderna.

Przez telefon, przez internet albo osobiście od 15 stycznia każdy może zgłosić się na szczepienie przeciw COVID. W tym celu na stronie gov.pl/szczepimysie należy wybrać "zgłoszenia", a następnie wypełnić formularz. Konieczne będzie podanie imienia i nazwiska, numeru PESEL, adresu e-mail, kodu pocztowego oraz - opcjonalnie - numeru telefonu).

Od 15 stycznia na konkretny termin szczepienia mogą zapisać się osoby po 80. roku życia. Od 22 stycznia rejestracja obejmie osoby po 70. roku życia.

Szczepienia dla seniorów rozpoczną się 25 stycznia.