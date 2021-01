Ile trwa odporność po szczepieniu przeciw COVID-19?

Czy przeciw COVID-19 trzeba będzie szczepić się rok? - Tak do końca jeszcze nie wiemy, czy to będzie rzeczywiście rok. Pierwotnie producenci zakładali, że ta szczepionka starczy na dwa lata - powiedział wiceminister zdrowia.

Dodał, że w przypadku grypy "mutacja jest dość szybka" i wtedy należy się szczepić co roku, a producent "co roku wyprodukuje inną szczepionkę na dany szczep wirusa, który się pojawia w przestrzeni". - Zobaczymy. To za krótki czas, żebyśmy w tej chwili mogli wiedzieć, czy trzeba będzie szczepić się co rok czy w dłuższym okresie - mówił Kraska.

Na uwagę, że jeśli szczepienia trzeba będzie powtarzać co 12 miesięcy to Narodowy Program Szczepień, który teraz działa "przy pełnej mobilizacji wszystkich struktur państwowych" byłby "właściwie permanentny", wiceminister odparł: - Zobaczymy. W tej chwili trudno gdybać, co będzie za rok. Naszym celem jest w tej chwili, abyśmy się w jak największej liczbie zaszczepili.

Pytany o słowa pełnomocnika rządu ds. Narodowego Programu Szczepień Michała Dworczyka, który powiedział, że osoby zaszczepione nie będą zarażały innych Waldemar Kraska powiedział jedynie, że "skuteczność szczepionki Pfizera to 95 proc. czyli właściwie 100 proc. mamy po tygodniu od drugiej dawki zabezpieczenia, że jesteśmy bezpieczni przed zakażeniem koronawirusem". - Ten niewielki procent na pewno się zdarzy, tak jak zawsze - dodał.