Budka: Szczepić przeciwko COVID milion Polaków tygodniowo. To do zrobienia

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej ocenił na konferencji prasowej, że nie ma ważniejszej sprawy w Polce od uzyskania odporności populacyjnej na koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez przeprowadzenie kompleksowego programu szczepień. - Najważniejsze, by Polacy poczuli się bezpiecznie, by państwo działało skutecznie - przekonywał.

Borys Budka przedstawił postulaty Koalicji Obywatelskiej związane ze szczepieniami przeciwko COVID-19. Według niego, by do wakacji w Polsce osiągnięta została odporność populacyjna, szczepienia muszą obejmować minimum milion osób tygodniowo. - To jest do zrobienia, pod warunkiem, że będzie przyjęty kompleksowy plan i kalendarz szczepień - mówił polityk dodając, że plan powinien być przyjęty w sposób otwarty, a system był jawny dla wszystkich.

KO chce, by system szczepień przeciwko COVID został zdecentralizowany. Według propozycji, szczepienia miałyby być dokonywane w oparciu o Podstawową Opiekę Zdrowotną. Borys Budka argumentował, że lekarze rodzinni najlepiej znają swoich pacjentów.