Ampułka po szczepionce przeciw COVID eksponatem w muzeum

Muzeum Ziemi Kozielskiej podało, że ampułkę przekazał Jarosław Kończyło, dyrektor naczelny Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu. Ampułka zawierała Comirnaty, szczepionkę mRNA firm Pfizer i BioNTech przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2. Zawartość pojemnika podano w czasie pierwszych szczepień w Kędzierzynie-Koźlu 27 grudnia.

Dlaczego ampułka po szczepionce trafiła do Muzeum Ziemi Kozielskiej? "Jednym z ważnych celów muzeum jest dbanie o dziedzictwo kulturowe, a co za tym idzie, o zabytki. Od lat toczą się dyskusje jakie przedmioty możemy uznać za zabytki. Czasami są to rzeczy, które z pozoru nie wzbudzają w nas zainteresowania, lecz – gdy uwzględnimy kontekst – okazują się niezwykle istotnym elementem układanki, jaką jest historia" - wyjaśniła placówka.