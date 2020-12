Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia mówi o możliwości pojawienia się trzeciej fali epidemii

Niedzielski podkreślił, że aby w Polsce rozpoczęły się szczepienia na COVID-19 "potrzebna jest decyzja Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA), potwierdzona decyzją KE".

- Dzisiaj, wczoraj docierały do nas sygnały, że dzięki interwencji premiera na posiedzeniu Rady Europejskiej posiedzenie komisji, która dopuszcza lek do użycia odbędzie się wcześniej - stwierdził minister.

Jednocześnie Niedzielski podkreślał, że "z epidemią nie wygra sam rząd - to jest wspólne przedsięwzięcie, to jest wspólne dobro". Dlatego minister zaapelował, aby "kto jest przekonany do szczepień, przekonywał do szczepień w swoim otoczeniu".

- Bądźmy wszyscy ambasadorami szczepień w opartu o rzetelną wiedze, dowody naukowe - dodał.