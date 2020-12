Mikołaj odwiedził dom opieki. Ponad 70 zakażeń koronawirusem

CNN podaje, że po wizycie mężczyzny w placówce wykryto 75 zakażeń, w tym 14. u pracowników i 61. u mieszkańców.

Za ognisko koronawirusa w placówce władze Mol obarczają dyrekcję Domu Opieki. Jego dyrekcja twierdzi jednak, że zachowane zostały wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa. - To czarny dzień dla domu opieki. Jest to też bardzo duże obciążenie psychiczne dla człowieka, który był przebrany za Mikołaja oraz dla organizatorów spotkania i personelu - powiedział Wim Caeyers, burmistrz Mol. - Zdjęcia od rodzin mieszkańców sugerują, że nie wszyscy mieli maseczki. Otrzymaliśmy nieprawidłowe informacje od kierownictwa - dodał. - Jest to przypadek całkowicie nieodpowiedzialnego zarządzania placówką - podkreślił.