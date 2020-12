Francja będzie sprawdzać czy Francuzi nie jadą na narty

- Zrobimy to przez wyrywkowe kontrole na granicach - dodał premier w rozmowie z telewizją BFM TV.

Powracający z zagranicznych kurortów mają być też poddawani siedmiodniowej kwarantannie.

We wtorek prezydent Emmanuel Macron zapowiedział, że rząd Francji rozważa wdrożenie restrykcji, które mają zniechęcić Francuzów do wyjeżdżania na narty poza granice Francji, szczególnie do Szwajcarii, w okresie świąt Bożego Narodzenia.

Stoki narciarskie we Francji będą zamknięte w święta Bożego Narodzenia w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.