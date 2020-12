Europoseł z Niemiec krytykuje decyzję Brytyjczyków ws. szczepionki AFP

Europarlamentarzysta Peter Liese, rzecznik ds. polityki zdrowotnej Europejskiej Partii Ludowej nazwał decyzję Wielkiej Brytanii o dopuszczeniu do użycia szczepionki koncernu Pfizer i firmy BioNTech mianem "pośpiesznej" i zaapelował do krajów Europy, by nie szły w ślady Londynu.