Konfederacja: Rząd kombinuje jak przymusić Polaków do szczepień

- Nasze cele to przede wszystkim dostarczenie szczepionek bezpiecznych i skutecznych, w wystarczających ilościach. Tę operację musimy wykonać w jak najkrótszych czasie - to jedna z najważniejszych logistycznych operacji. Muszą być darmowe i dobrowolne - powiedział we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk.

Wątpliwości w sprawie planów rządu wyrazili politycy Konfederacji. "Podawanie nieprzebadanego produktu medycznego, za którego nawet producent nie chce wziąć odpowiedzialności, to eksperyment medyczny na masową skalę. Nakładanie przez władzę publiczną obostrzeń, na obywateli, którzy nie poddadzą się eksperymentowi to dyskryminacja" - ocenił Jakub Kulesza.

"Cykl konsultacji raportu ws. szczepień na covid przedstawiony przez rząd jest niepoważny: dziś publikacja, uwagi do soboty, we wtorek zatwierdzenie przez rząd. Czyli na analizę i odniesienie się do wątpliwości rząd daje sobie niedzielę. W poniedziałek skład i ostateczna redakcja" - skomentował Krzysztof Bosak. Jego zdaniem najważniejsze wypowiedzi ministra zdrowia Adama Niedzielskiego to zapowiedź stworzenia „Centralnego Rejestru Zaszczepionych”.

"Konfederacja za bardzo szanuje zdrowie i prawa obywatelskie, by w ten sposób podchodzić do tak ważnej sprawy. A fakty są takie, że szczepionka na Covid-19 nie daje gwarancji bezpieczeństwa" - tłumaczy partia.