Niedzielski: Maseczki być może w ogóle nie znikną Fotorzepa, Jakub Czermiński

To, że jest mniej testów, oznacza że sytuacja się stabilizuje. Mniej ludzi zgłasza się do lekarzy z objawami - uważa minister zdrowia Adam Niedzielski. Zapowiedział też, że w grudniu trafią do Polski 2 miliony szczepionek na koronawirusa.