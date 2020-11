Koronawirus. Prof. Andrzej Horban o epidemii w Polsce: Nie jest w odwrocie

- Antycypować tak dalece to my nie bardzo możemy - ocenił. Jak dodał "jeżeli ludzie będą stosować się do naszych zaleceń to należy mniemać, że będzie dobrze".

Epidemiolog dodał, że "jak liczba zakażeń zacznie spadać", będzie to znaczyło, że "jesteśmy na zupełnie dobrej drodze".

Obecnie bowiem - jak zaznaczył prof. Horban - nie można mówić, że liczba zakażeń w Polsce spada. - Nam nie spadło. Nam nie wzrosło. I to jest pocieszające – ocenił.