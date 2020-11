Lider Bayer Full: Chory w szpitalu też potrzebuje muzyki

Świerzyński uważa, że chorzy w szpitalach również potrzebują muzyki. - My ten klimat muzyczny i artystyczny zapewniamy tym ludziom - powiedział.

- Od 2 marca wszyscy muzycy, wszyscy artyści, cała branża rozrywkowa nie pracuje, mamy zakazane występować dla naszej publiczności, a jest to duża publiczność - mówił o swojej sytuacji.

Muzyk odniósł się również do zarobków w służbie zdrowia, które wynoszą ok. 3 tys. złotych brutto. - Dla mnie to jest bardzo dużo, bo nie zarabiam nic, jestem na bezrobociu - odpowiedział.

Lider Bayer Full skomentował również słowa Kazika. - My nie prosiliśmy, chociaż sytuacja w Kulcie daleka jest od choćby różowej. Niektórzy koledzy już zarabiają w inny sposób, dzieląc swój czas na pracę i próby. Właściwie wróciliśmy do czasów gdy zaczynaliśmy - powiedział lider Kultu. - Rząd nie może ci dać żadnych pieniędzy, bo ich nie ma. Jeśli jednak komuś daje, to znaczy, że przedtem komuś zabrał. Zabrał setkom tysięcy uczciwie pracujących ludzi, którym teraz na dodatek zamyka interesy. Nie chcemy tych ukradzionych wam pieniędzy - dodał.

- Głupszej wypowiedzi nie słyszałem. Kto by chciał ich płytę kupić? Kto pamięta taki zespół, jak Kult? - pytał Świerzyński.