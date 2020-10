Morawiecki: Wszystkie obostrzenia mają sens

Premier odwiedził Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu, wygłosił oświadczenie przed punktem wymazowym. Podziękował tym, którzy "tak znakomicie zorganizowali pracę Wojsk Obrony Terytorialnej" oraz "samym żołnierzom, oficerom, specjalistom". - To, co mogłem tu dzisiaj zobaczyć to bardzo budujący obraz - stwierdził.

Mateusz Morawiecki dodał, że na bardzo wielu polach działań walki z COVID-19 żołnierze WOT "i nie tylko" wchodzą "w pewną przestrzeń, która pozwala luzować nasze podstawowe zasoby kadrowe medyczne w służbie zdrowia".

- A to jest niezwykle ważna funkcja, ponieważ dzięki temu, dzięki działaniom takich punktów wymazowych jak ten, z którym miałem możliwość tutaj się zapoznać, mamy do czynienia z uwolnieniem tysięcy ludzi, którzy mogą wykonywać czynności charakterystyczne dla służby zdrowia - zaznaczył.