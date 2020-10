Polacy podzieleni ws. masek. 39,5 proc. nie popiera nakazu

Powszechny obowiązek noszenia masek wprowadzono w Polsce już w czasie wiosennych zmagań z koronawirusem. Obowiązywał on od 16 kwietnia do 30 maja.

Uczestników sondażu SW Research zapytaliśmy czy ich zdaniem powszechny obowiązek noszenia masek powinien zostać przedłużony. Sondaż przeprowadziliśmy 6-7 października na dzień przed objęciem całej Polski żółtą strefą.

42,7 proc. respondentów stwierdziło, że maski powinny być obowiązkowe zarówno pod dachem, jak i pod gołym niebem.

39,5 proc. ankietowanych było przeciwnego zdania.

17,8 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

- Odsetek osób popierających ten pomysł rośnie wraz z wiekiem respondentów (28% wśród osób do 24 lat, 54% w najstarszej grupie wiekowej). Z uwagi na wykształcenie wprowadzenie obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych najczęściej aprobują badani posiadający wykształcenie wyższe (46%). Bezwzględny obowiązek noszenia maseczek popiera co druga osoba zarabiające od 3001 zł do 5000 zł i taki sam odsetek respondentów z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. miast - komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, Senior Project Manager w SW Research.