PILNE. Morawiecki: Od 10 października cały kraj strefą żółtą

- Za nami czas ogromnych wyrzeczeń - mówił premier nawiązując do reżimu kwarantanny wiosną 2020 roku. Szef rządu zaznaczył, że władze zareagowały wówczas błyskawicznie wspierając gospodarkę mechanizmami Tarcz Antykryzysowych.

- Ten czas wyrzeczeń, czas rygorów był potrzebny - przekonywał Morawiecki.

- Nie możemy teraz tego dorobku ostatnich siedmiu miesięcy zmarnować poprzez zbyt łagodne podejście do tematyki ochrony zdrowia, w tym również gospodarczej. Dlatego podjęliśmy decyzji, że od 10 października wprowadzamy zasady obowiązujące w strefach żółtych na terenie całego kraju. Strefa żółta rozciągnięta jest na cały kraj - oświadczył Morawiecki.

O tym, że Morawiecki ogłosi wprowadzenie strefy żółtej na terenie całego kraju jako pierwsza poinformowała "Rzeczpospolita".

- Dzisiaj cała Europa to, nie tylko strefa żółta ale w wielu miejscach strefa czerwona. Są kraje, które już wprowadzają stany nadzwyczajne - to Czechy i Słowacja - podkreślał premier.

- W Paryżu - częściowy lockdown. Madryt zamknięty w wielu dziedzinach gospodarczych. Nasze podejście musi doprowadzić do tego, że spowolnimy tempo zakażeń, nie chcemy doprowadzić do zamknięcia gospodarki i niedostępności służby zdrowia dla pacjentów - podkreślał premier.

Morawiecki podkreślał, że przy obecnym tempie wzrostu liczby zakażeń będzie dochodzić do "podwojenia liczby zakażeń co trzy dni". - To już bardzo duża liczba.

- Chcemy doprowadzić do wypłaszczenia tej liczby - dodał.

- Liczba dzisiaj dostępnych łóżek (dla chorych na COVID-19 - red.) to 9500. Przeprowadzamy działania, które spowodują, że zwiększy się liczba dostępnych łóżek o kolejnych kilka tysięcy - zapowiedział premier.

- Już z tych liczb wynika, że mamy wolnych łóżek ok. 60 proc. - zaznaczył szef rządu.

Morawiecki wyliczał też, że obecnie dostępnych jest ok. 500 respiratorów dla chorych na COVID-19. - To stanowi ok. 2/3 respiratorów (przeznaczonych dla chorych na COVID-19 - red.). Mamy ponad 500 respiratorów już dzisiaj w magazynach - mówił szef rządu.