Z tego artykułu się dowiesz: Jakie kwestie poruszyła Ałła Pugaczowa w swoim wywiadzie na emigracji?

Dlaczego Ałła Pugaczowa była zmuszona opuścić Rosję?

Jakie konsekwencje spotkały Ałłę Pugaczową po jej publicznych wypowiedziach?

Jak Ałła Pugaczowa opisuje obecną atmosferę w Rosji?

Z jakiego powodu Ałła Pugaczowa wspomina swoje polskie pochodzenie?

Jak rosyjscy urzędnicy i media zareagowali na wywiad Ałły Pugaczowej?

Gdy Władimir Putin chodził do leningradzkiej podstawówki, Ałła Pugaczowa już zdobywała popularność w Związku Radzieckim. W trakcie kariery, która rozpoczęła się jeszcze w 1965 roku, wielokrotnie otrzymywała kwiaty od Breżniewa i Gorbaczowa, a po upadku ZSRR była goszczona przez Jelcyna. Przez dziesięciolecia noszono ją na rękach i obsypywano komplementami. Piosenka „Milion ałych roz” („Milion szkarłatnych róż”) stała się wizytówką sowieckiej Rosji daleko poza jej granicami.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Społeczeństwo Putin zderzył się z pomnikiem Słynna radziecka i rosyjska piosenkarka Ałła Pugaczowa ostro skrytykowała Kreml i wojnę w Ukraini...

Pugaczowa wykształciła niejedno pokolenie gwiazd rosyjskiej estrady. Reprezentowała swój kraj podczas Eurowizji, przez lata zasiadała wśród jurorów wszystkich najważniejszych konkursów piosenki w Rosji. Wielu jej wychowanków do dzisiaj zabawia elity na scenie Kremla.

Dla niej jednak miejsca tam już nie ma. W Rosji trwa wyścig w rzucaniu kamieniami w celebrytkę, która jeszcze niedawno przez wszystkie rządowe stacje była nazywana „primadonną rosyjskiej sceny”. I wiele wskazuje na to, że nie będzie miała możliwości powrotu do kraju – przynajmniej za rządów obecnego dyktatora, który niegdyś również wręczał jej kwiaty. Niespełna miesiąc po aneksji Krymu, w kwietniu 2014 roku, Putin odznaczył Pugaczową orderem „Za zasługi dla Ojczyzny” IV stopnia.