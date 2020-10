Epidemia: W USA do końca miesiąca może umrzeć kolejnych 20 tys. osób

Dr Tom Frieden mówiąc o 20 tysiącach kolejnych ofiar w październiku, opiera się na liczbie zakażeń, które już potwierdzono.

W piątek w Stanach Zjednoczonych liczba infekcji wzrosła o 57 420, co stanowi najwyższy dobowy wynik od sierpnia.

- Za każdym razem, gdy ignorujemy, minimalizujemy lub lekceważymy tego wirusa, robimy to na własne ryzyko i na szkodę ludzi, których życie zależy od nas - powiedział Frieden.

Według danych z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, ponad 7,7 miliona ludzi zostało zakażonych wirusem w USA, a 214 377 zmarło.

Z analiz Washington School of Medicine wynika, że do lutego liczba ofiar w USA może wzrosnąć do około 400 tysięcy. Przewiduje się, że dzienna liczba zgonów w połowie stycznia wyniesie około 2300.