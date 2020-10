Senator KO: Rząd nie ma planów walki z epidemią Fotorzepa, Robert Gardziński

- Wyszłam zdegustowana. Idąc na to spotkanie szliśmy w dobrej wierze, że następuje w rozmowach o zdrowiu autentyczny zwrot, że premier chce rzeczywiście posłuchać tego co ma do powiedzenia opozycja, ale także przedstawi nam swoją propozycję. To, o czym wczoraj mówiliśmy to był czas przeszły, jedna wielka polityka - mówiła o wtorkowym spotkaniu przedstawicieli opozycji z premierem, uczestniczka spotkania Beata Małecka-Libera, senator Koalicji Obywatelskiej..