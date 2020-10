Parlament Europejski odwołuje sesję. Obrady będą zdalne

Szef PE podkreślił, że obrady będą zdalne. Sytuacja we Francji i w Belgii jest zbyt poważna na podróże.

"Strasburg jest domem Parlamentu Europejskiego i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by tam wrócić" - zapewnił Sassoli.

I regret to announce that next week's plenary will not take place in Strasbourg, but will be held remotely.



The situation in France and Belgium is very serious and travelling is not advised.



Strasbourg remains the home of @Europarl_EN and we will do everything we can to return.