Coraz więcej osób trafia na kwarantannę

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że 2 września na kwarantannie przebywało 98 341 osób. Dzień później liczba ta spadła do 71 311 osób. Był to efekt podpisanego 2 września przez nowego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego rozporządzenia łagodzącego zasady kwarantanny. Zdecydowano wówczas o jej skróceniu z 14 do 10 dni, a także możliwości zakończenia bez konieczności przeprowadzenia testów na koronawirusa. Do tej pory przymusowy pobyt w domu kończyły dwa negatywne wyniki testu z 12. i 14. dnia od zetknięcia się z chorym.

Jednak analizując ministerialne statystyki, już od drugiego tygodnia września można łatwo zauważyć ponowny wzrost liczby osób z kontaktu. Przykładowo 7 września było to 76 047 osób, dwa dni później 83 170, a 11 września liczba ta przekroczyła 90 tys. We wtorek, 15 września, resort zdrowia poinformował o 95 241 osobach.

Liczba szkół kształcących zdalnie też wzrosła, ale nie aż tak znacznie (w porównaniu z piątkiem we wtorek było ich o 8 więcej). – Jeśli pojawi się efekt związany z pójściem dzieci do szkół, to będzie on na początku października – mówił we wtorek w Radiu Zet minister zdrowia Adam Niedzielski.