Rosja: 6,5 proc. ofiar COVID-19 to pracownicy ochrony zdrowia AFP

Ok. 500 pracowników ochrony zdrowia zmarło w Rosji na COVID-19 - podała szefowa Federalnej Służby Nadzoru nad Ochroną Zdrowia Ałła Samojłowa. Oznacza to, że pracownicy ochrony zdrowia stanowią ok. 6,5 proc. wszystkich ofiar koronawirusa w Rosji.