Sondaż: Co trzeci Polak uważa, że gospodarka odmrażana jest za wolno

Wciąż zamknięte pozostają jednak granice Polski - co uderza m.in. w turystykę. Zamknięte są również kina i teatry. Nie wznowiono również nauki w szkołach - od 25 maja ruszyć ma w nich jedynie opieka dla uczniów z klas I-III. Zakazana jest również organizacja imprez masowych.

W związku z zamrożeniem gospodarki, aby pomóc przedsiębiorcom parlament przyjął kilka ustaw antykryzysowych, uruchomiono też mechanizm tzw. Tarczy Finansowej, który przewiduje przekazanie przedsiębiorcom utrzymującym miejsca pracy łącznie ok. 100 mld złotych.

- Prędkość przywracania systemu gospodarczego do czasu przed epidemią jako właściwą częściej oceniają kobiety niż mężczyźni. Tempo za odpowiednie uważa blisko 40% badanych w wieku od 35 do 49 lat i nieco wyższy odsetek respondentów z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców. Rzadziej od pozostałych respondentów odpowiedź tę wybierały osoby o najniższych dochodach – mniej niż 30% z nich - komentuje wyniki badania Wiktoria Maruszczak, Senior Project Manager w SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 19.05.-20.05.2020 r. Analizą objęto grupę 800 Internautów powyżej 18 roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18 roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.