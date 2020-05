Pacjenci z COVID-19 nie zakażają po 11 dniach

Ministerstwo Zdrowia Singapuru oceni teraz, czy wynik badań mogą wpłynąć na sposób zarządzania pacjentami.

W Singapurze 13882 osoby, czyli około 45 proc. ze wszystkich 31068 pacjentów zostało wypisanych ze szpitali. W niedzielę władze kraju poinformowały o 642 nowych przypadkach koronawirusa.

Rząd bada personel przedszkolny, przygotowując się do ponownego otwarcia przedszkoli od 2 czerwca. W piątek dwóch pracowników przedszkoli uzyskało dodatni wynik testu na obecność koronawirusa, co według Ministerstwa Zdrowia oznacza, że łączna liczba potwierdzonych przypadków wśród pracowników przedszkoli wzrosła do siedmiu.