Johnson: Nie czas, by zakończyć kwarantannę

- Dzięki państwa wysiłkowi i poświęceniom w powstrzymywaniu rozprzestrzeniania się tej choroby wskaźnik śmiertelności i liczba osób przyjmowanych do szpitali spadają. Dlatego wiem, i państwo wiedzą, że zniweczenie tego osiągnięcia przez dopuszczenie do drugiej fali byłoby szaleństwem - oświadczył. - Musimy pozostać czujni - zadeklarował Johnson.

Premier oświadczył, że choć osiągnięto postęp w wypełnianiu części warunków do złagodzenia obostrzeń, to nie wszystkie. - Dlatego - nie, to nie czas by po prostu w tym tygodniu znieść kwarantannę - ogłosił. - Zamiast tego podejmujemy pierwsze ostrożne kroki modyfikujące wprowadzone środki - dodał.

Johnson powiedział, że każdy, kto nie może pracować z domu - np. reprezentanci branży budowlanej czy produkcyjnej - powinien wrócić do pracy, unikając przy tym transportu publicznego.

Od środy Brytyjczycy będą mogli częściej niż teraz wychodzić z domów w celu uprawiania aktywności fizycznej. Będzie można wchodzić do parków i uprawiać sport, w tym grupowy (tylko z domownikami).

- Muszą państwo przestrzegać zasad dystansu społecznego. By tak było, zwiększymy wysokość grzywien dla niewielkiej mniejszości osób łamiących zasady - zadeklarował szef rządu.

W drugiej fazie łagodzenia restrykcji, nie wcześniej niż 1 czerwca, rząd Wielkiej Brytanii może rozpocząć stopniowe otwieranie sklepów i umożliwić uczniom szkół podstawowych powrót do klas.

Najwcześniej w lipcu otworzone mają zostać hotele i puby - oświadczył Johnson zastrzegając, że decyzje będą zależeć od stanu epidemicznego.

Z zapowiedzi premiera wynika, że wkrótce osoby przylatujące do Wielkiej Brytanii będą poddawane dwutygodniowej kwarantannie.