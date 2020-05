Włochy: Liczba zakażonych na intensywnej terapii poniżej tysiąca. Pierwszy raz od dwóch miesięcy

Bilans zmarłych od początku epidemii koronawirusa we Włoszech wzrósł do 30 739. W ciągu ostaniej doby zanotowano 179 zgonów związanych z COVID-19. Liczba ta nieco zwiększyła się w porównaniu do dnia poprzedniego, gdy wynosiła 165.

Obecnie zakażonych jest 82 tys. osób. Ich liczba stale jednak spada. Od niedzieli zmniejszyła się o ponad 800.