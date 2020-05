Pompeo: Dowody wskazują, że wirus powstał w laboratorium

- Są poważne dowody na to, że tam się to wszystko zaczęło - powiedział Pompeo w rozmowie z ABC.

Trump powiedział, że jest przekonany, iż koronawirus wymknął się Chińczykom spod kontroli. Nie wykluczył jednak możliwości, że władze w Pekinie celowo dopuściły do rozprzestrzenienia się go w innych krajach. - Jak to się stało, że zatrzymali ruch powietrzny wewnątrz Chin a nie zatrzymali samolotów do Stanów Zjednoczonych i do całej Europy?” - mówił.

Innego zdania jest Światowa Organizacja Zdrowia, która poinformowała, że koronawirus jest naturalnego pochodzenia. Mówił o tym dr Mike Ryan, szef programu kryzysowego WHO.

Władze Chin sprzeciwiają się międzynarodowemu śledztwu ws. pandemii koronawirusa. O powołanie takiego zespołu apelują m.in. Amerykanie i Australijczycy.