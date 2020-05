Francja: Pierwsze zakażenie koronawirusem 2 grudnia?

Od kilku dni uważano, że pierwsza osoba trafiła we Francji do szpitala z powodu zakażenia koronawirusem 27 grudnia - był to 42-letni mężczyzna, algierskiego pochodzenia, który nie podróżował do Chin. To, że cierpiał na COVID-19 odkryli niedawno lekarze paryskiego szpitala badający próbki pobrane od pacjentów u których zaobserwowano symptomy grypopodobne.

